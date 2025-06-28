Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da orman yangını (5)

Bolu'nun Göynük ilçesinde saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangınına ekipler gece saatlerinde müdahaleye devam etti. Orman ve itfaiye ekipleri tarafından orman yangını, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 15.29 sıralarında Göynük ilçemizin Çatacık Köyü, Merkez Mahallesi Sünnet Gölü civarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, fedakarca görev yapan tüm ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Allah ilimizi ve ülkemizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin inşallah" dedi.

HABER-KAMERA: Oğuzhan EKE/GÖYNÜK(Bolu),