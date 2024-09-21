Bolu'da Orman Yakınındaki Çöplükte Yangın Çıktı

Bolu'da ormana yakın çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ağaççılar ve Kızılağıl köyleri arasında bulunan çöplük alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürüldü.