Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP'li meclis üyesi tahliye oldu

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, tahliye edildi. Beykoz'a ev hapsi verilirken, Özdemir ise adli kontrol şartı kapsamında haftada 2 gün karakola gidip imza verecek.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mart'ta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan'da ise CHP'li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ KURBAN BAĞIŞLARI

11 Nisan'da da Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin aynı zamanda, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi oldukları belirtildi. Gözaltı gerekçesi olarak da BOLSEV Vakfı'na yönelik geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplanan kurban bağışlarıyla kurban kesilmemesinin olduğu bildirildi. Geçen yıl toplanan kurban bağışlarını kurban kesimi için değerlendirmeyip, BOLSEV'e aktarıldığı iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir tutuklandı. 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla tutuklu bulunan Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız'ın da bu soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca belediyeye yönelik soruşturma kapsamında 17 Nisan'da da Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile oda personeli Mesut Kalafat da tutuklandı.

2 KİŞİYE TAHLİYE

Avukatlarının itirazı sonrası Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in dün tutukluluk tedbiri kaldırıldı. Beykoz ve Özdemir, cezaevinden tahliye edildi. Beykoz'un adli tedbiri ev hapsi olarak belirlendi. Özdemir ise haftada 2 gün karakola gidip imza verecek.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

Öte yandan Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar tek bir iddianamede toplandı. 7'si tutuklu 19 sanığın, 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianame, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede; 19 sanığa ilişkin, 'İrtikap', 'İrtikapa Teşebbüs', 'Rüşvet Alma', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Vakıf ve Dernekler Kanunu'na Muhalefet', 'İrtikapa Yardım', 'Rüşvete Aracılık', 'Yalan Tanıklık', 'Suçluyu Kayırma' suçlamaları yer aldı. İddianame, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı