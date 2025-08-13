Bolu'da Meteor Yağmurunu İzlemek İçin Etkinlik Düzenlendi

Güncelleme:
Bolu'da fotoğrafçılar ve gökyüzü tutkunları, düzenlenen göktaşı yağmuru etkinliğinde bir araya gelerek Perseid meteor yağmurunu görüntüleme fırsatı buldu. BOFSAD tarafından gerçekleştirilen etkinlik, doğa tutkunları için eşsiz bir deneyim sundu.

Bolu'da fotoğrafçı ve gökyüzü tutkunları, gece saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu görüntülemek ve izlemek için düzenlenen göktaşı yağmuru etkinliğinde bir araya geldi.

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Gölcük Tabiat Parkı ile Aladağ bölgesi arasında bulunan ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafçılara eşsiz bir doğa olayına şahit olma fırsatı sundu.

Dernek üyeleri Bolu'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda toplandı.

Işık kirliliğinin olmadığı noktaya tripotlarını kuran fotoğrafseverler, küçük el fenerleri ile fotoğraf makinelerinin ayarlarını yaptıktan sonra meteor yağmurunu ölümsüzleştirdi.

BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenli olarak verdikleri fotoğraf derslerinde hem uzun pozlama hem de yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için buluştuklarını dile getirdi.

Bu akşam da 12 kişiyle dağlara geldiklerini anlatan Canbaş, "Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız. Yıldız kaymalarının saat 00.00'dan sonra olacağını tahmin ediyoruz. Bu akşam havanın durumuna baktığımızda çok güzel ve duru bir hava var. Biz burayı tercih ettik. Daha önce de çok başka yerlere gitmiştik. Kıbrıscık'ta, Çeltikderesi'nde Yedigöller tarafında (fotoğraf) aldık. Burası hem yakın hem de arkadaşlar burayı tercih ettiler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
