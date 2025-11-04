Bolu'da Meryem Hatun Hafız İmam Hatip Ortaokulu Açıldı

Bolu'da hayırseverler tarafından yaptırılan Meryem Hatun Hafız İmam Hatip Ortaokulu açıldı.

Seyit Mahallesi Mudurnu Caddesi üzerinde Bolululara Hizmet Derneği, YILTAŞ Vakfı, Ali Ericek İlim İrfan ve Yardımlaşma Vakfınca yaptırılan okulun açılış töreni gerçekleştirildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın da katıldığı programda, okulun yapımı ve iç tefrişatının hazırlanmasında katkı sağlayan iş insanlarına ve hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.

Yeniçağa ilçesinde Kızılay gönüllüleri anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

Türk Kızılay Yeniçağa Şubesinde gönüllü olarak hizmet veren gençler, Kızılay Haftası dolayısıyla Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerle vakit geçiren gönüllüler, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini anlattı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay gönüllülerine teslim etti.

Gerede'de 150 hektarlık meranın ıslahı yapıldı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gerede'ye bağlı Beşkonak köyünde bulunan meralık alanda "Mera Islahı Uygulama Projesi" kapsamında 150 hektar alanda mera ıslahı çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gerede Orman işletme Müdürlüğü Haşat Orman İşletme Şefliğince yürütülen ve 752 bin 448 lira bedelli proje kapsamında, 2'şer hayvan gölgeliği, tuzluk ve kaşınma kazığı ile çeşme yapıldığı kaydedildi.