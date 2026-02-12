Otomobil kullanan çocuğun ailesine para cezası

BOLU'da, otomobil kullanan küçük çocuğun ailesine polis tarafından 23 bin 437 TL ceza kesildi. Aile hakkında ayrıca 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı.

Dün, 10-12 yaşlarındaki bir çocuğun direksiyon başına geçerek otomobil kullandığı anları, arka koltukta oturan bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler, sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çocuğun ailesini tespit etti. Çocuğun trafikte araç kullanmasına izin veren ailesine Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Sürücü belgesiz araç kullandırmak' suçundan 23 bin 437 TL ceza uygulandı. Ayrıca aile hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçunu düzenleyen maddesi gereğince de adli işlem başlatıldı.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,