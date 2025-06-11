Bolu'da Komşu Yangını Alevleri Büyümeden Söndürdü

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Bolu'da bir apartmanda çıkan yangında, komşusunun evini kurtarmak için yangın tüpüyle müdahale eden Hatice V., dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi. Yangın, mutfakta meydana gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

Bolu'da komşusunun evinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi edildi.

Merkeze bağlı Tepecik Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın ikinci katında Havva Ç'nin oturduğu dairenin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden daire sahibi, komşusu Hatice V'den yardım istedi. Havva Ç'nin özel gereksinimli çocuğunu alarak dışarı çıkmasının ardından Hatice V. yangın tüpüyle alevleri büyümeden söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mutfakta soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen Hatice V. ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın dairede hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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