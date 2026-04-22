Haberler

Bolu'da haber alınamayan kişi ormanlık alanda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da evinden ayrıldıktan sonra kaybolan H.K., Mudurnu'da Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaeli'de yaşayan H.K'nin, babası M.K'den haber alamadığı yönündeki ihbarı üzerine önceki gün Mudurnu ilçesinde arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT), istihbarat unsurları ile itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD ekiplerinin katıldığı ifade edilen açıklamada, kayıp kişinin kullandığı kiralık aracın Taşkesti beldesi Ilıca mevkinde park halinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, bölgede yoğunlaştırılan çalışmalar neticesinde JAK timlerinin ormanlık alanda M.K'yi sağ olarak bulduğu belirtilerek, kişinin UMKE ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

