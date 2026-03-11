Bolu'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gölyüzü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.
E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal