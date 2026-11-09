Bolu'da Kartalkaya yolunda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

BOLU'da kar yağışı sonrası Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı yollarında, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bolu'da soğuk hava ve kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya yolunda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Hafta sonları kış turizmi ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Yedigöller yolunda da kar yağışı etkili oldu. Bolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, her iki bölgede ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı