Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı (2)

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. D-100 Devlet Yolu'nun kapanan kısmı yeniden açılırken, AFAD ve BAKE ekipleri mahsur kalan vatandaşlara gıda yardımı yaptı.

KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken, gece saatlerinde kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki kesimi yeniden ulaşıma açıldı. AFAD ve Bolu Arama Kurtarma ekibi (BAKE), bölgeye giderek yolda mahsur kalan vatandaşlara gıda malzemeleri dağıttı.

Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
