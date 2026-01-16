Haberler

Karla kaplı ormanda gezen karacalar dron kamerasında

Güncelleme:
Bolu'nun Seben ilçesinde karla kaplı ormanda dolaşan iki karaca dron ile kaydedildi. Yaban hayatı geliştirme çalışmaları sürerken, karacaların ağaçların arasında koştuğu anlar görüntülere yansıdı.

BOLU'nun Seben ilçesinde karla kaplı ormanda gezen 2 karaca dron ile görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Seben ilçesi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplı Seben ormanlarında dolaşan iki karaca dron ile görüntülendi. Karacaların ormanda ağaçların arasında koştukları anlar, görüntülere yansıdı. Diğer yandan Yaban hayatı geliştirme sahalarının bulunduğu Bolu'yu çevreleyen dağlarda geyik ve karaca gibi hayvanların korunması amacıyla çalışmalar sürüyor.

