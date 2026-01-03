Haberler

Bolu'da karla kaplı çam ağaçları havadan görüntülendi

Güncelleme:
Bolu'nun Aladağ bölgesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte, Seben ve Kıbrıscık ilçelerine ulaşımda karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Bölgede karla kaplı çam ağaçları havadan görüntülendi.

Bolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İl merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekipleri, Seben ve Kıbrıscık ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunda buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan bölgede kar yağışı ve karla kaplı çam ağaçları havadan görüntülendi.

Bazı ağaçların üzerindeki karların rüzgarın etkisiyle döküldüğü, bazılarının üzerinde biriken karların ise buz tuttuğu görüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
