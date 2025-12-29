Haberler

Bolu'da Gerede-Karabük kara yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerede-Karabük kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Valilik, yolda meydana gelen kazalar ve uygunsuz lastik kullanımı nedeniyle ulaşımın durduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan aşırı kar yağışı nedeniyle saat 17.00 itibarıyla Gerede-Karabük kara yolunun Gerede-İsmetpaşa kesiminde meydana gelen trafik kazası ile hava ve yol koşullarına uygun lastik kullanmayan bazı araçların yolda kalması nedeniyle güzergahın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

D-750 kara yolu Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde ise olumsuz hava ve yol koşulları sebebiyle 30 Aralık Salı günü saat 02.00'ye kadar ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmemesine karar verildiği aktarılan açıklamada, ekiplerin yolların en kısa sürede güvenli şekilde trafiğe açılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, sürücülerin yapılan uyarılara ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Haberler.com

