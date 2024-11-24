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Bolu'da kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı

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Bolu'da etkili olan kar yağışı sonrasında şehir 28 santimetre kalınlığında karla kaplandı. Çocuklar karın tadını çıkarırken esnaflar kar temizliği yapıyor. Yağışların Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bolu'da gece boyunca kar yağışının etkili olması sonrasında kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı. Gece boyunca devam eden yağışlar sonrasında kent güne beyaz örtüyle kaplanmış olarak uyandı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaflar kar temizliği yaparken, çocuklar da oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı.

Bolu'da kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı

KAR YAĞIŞININ PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Sabah saatlerinde Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 28 santimetre olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Bolu'da kar yağışının Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bolu'da kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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