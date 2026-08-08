Seben'de kaçak avcılık denetimi: 500 metre ağ ele geçirildi

Bolu'nun Seben ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 500 metre balık ağı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seben Göleti'nde İlçe Jandarma Komutanlığı, Bolu İl Tarım Müdürlüğü, Seben İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısmı ile koordineli ağ tarama ve kontrol faaliyeti yapıldı.

?Kontrolde gölete çekili vaziyette toplamda 500 metre uzunluğunda ağ tespit edildi.

Ağlar ekiplerce imha edildi, ağlara takılan canlı balıklar gölete bırakıldı.

Kaynak: AA