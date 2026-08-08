Haberler

Seben'de kaçak avcılık denetimi: 500 metre ağ ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Seben ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 500 metre balık ağı ele geçirildi.

Bolu'nun Seben ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 500 metre balık ağı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seben Göleti'nde İlçe Jandarma Komutanlığı, Bolu İl Tarım Müdürlüğü, Seben İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısmı ile koordineli ağ tarama ve kontrol faaliyeti yapıldı.

?Kontrolde gölete çekili vaziyette toplamda 500 metre uzunluğunda ağ tespit edildi.

Ağlar ekiplerce imha edildi, ağlara takılan canlı balıklar gölete bırakıldı.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

Bakan Gürlek'ten İstanbul'da net mesaj: Yanınıza kar kalmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek Esenyurt'ta

İstanbul'a gelip, direkt o ilçeye gittiler
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Hava savunma sistemleri tespit edemedi: Burnumuzun dibinde patladı