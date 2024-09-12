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Bolu'da İnşaat İşçisi Ölü Bulundu

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Bolu'da bir inşaatta çalışan Erdoğan Öztürk'ün ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

BOLU'da, inşaat işçisi Erdoğan Öztürk (55) çalıştığı inşaatta ölü bulundu. Şüpheli olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Öztürk'ün cenazesi ise otopsiye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Erdoğan Öztürk, çalışma arkadaşları tarafından bina içerisinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün vücudunda düşme ya da herhangi bir iş kazası izine rastlanmadı. Olay yeri incelemesinin ardından, Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kameraman: Oğuzhan EKE/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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