Bolu'da Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Bolu'da, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan 8 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Bolu'da hakkında 8 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Saha ve teknik çalışmalar kapsamında, hakkında "kamu kurum ve kuruşlarından hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.K'nin saklandığı adres belirlendi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
