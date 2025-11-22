Bolu'da Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı
Bolu'da, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan 8 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Saha ve teknik çalışmalar kapsamında, hakkında "kamu kurum ve kuruşlarından hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.K'nin saklandığı adres belirlendi.
Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel