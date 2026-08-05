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Bolu'da Genç İşçinin Kolu Makineye Kaptı

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Bolu'da 19 yaşındaki Oğuz Ç., kurabiye hamuru hazırlarken kolunu hamur kesme makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan genç, önce Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası sinir krizi geçiren iş arkadaşları da hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da bir iş yerinde hamur kesme makinesine kolunu kaptıran genç ağır yaralandı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan Oğuz Ç. (19), kurabiye hamuru hazırladığı esnada kolunu hamur kesme makinesine kaptırdı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğuz Ç. buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada, kazayı görüp sinir krizi geçiren bazı iş yeri çalışanları da ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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