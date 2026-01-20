Haberler

Bolu'dan kısa kısa

Güncelleme:
Bolu'da AFAD Gönüllüleri, Türk Kızılay ile işbirliği içinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılarak topluma destek verdiler. Ayrıca, Bolulu karateciler 2026 Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası'ndan 6 madalya ile döndüler.

Bolu'da AFAD Gönüllüleri kan bağışında bulundu.

AFAD Bolu İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğinde AFAD Gönüllülerine yönelik kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü'nde kurulan geçici kan bağışı noktasında düzenlenen etkinliğe gönüllüler katılım gösterdi.

Kan bağışında bulunanlara çeşitli hediyeler verildi.

Bolulu karateciler 6 madalya kazandı

Türkiye Karate Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonasına katılan Bolulu karateciler 6 madalya kazandı.

Karate Federasyonu Bolu Temsilciliğinden yapılan açıklamada, milli takım seçmelerine katılacakları belirlemek amacıyla 15-17 Ocak 2026'da Karabük'te düzenlenen şampiyonaya katılan Bolulu sporcuların 3 altın ve 3 bronz madalya kazandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder





