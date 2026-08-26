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Bolu'da Katı Atık Tesisinde Yangın: 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Katı Atık Tesisinde Yangın: 1 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Aşağısoku Mahallesi'nde özel bir şirkete kiralanan katı atık ayrıştırma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

BOLU'da, özel bir şirkete ait katı atık ayrıştırma tesisinde çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Aşağısoku Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Bolu Belediyesi tarafından özel bir geri dönüşüm şirketine kiralanan katı atık ayrıştırma tesisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tesis alanından yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tesisi saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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