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Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" başladı

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Bolu'da 'Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı' başladı
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Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" açıldı.

Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" açıldı.

Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sundu.

Kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri gibi ürünlerin yer aldığı etkinlik, 3 gün devam edecek.

Panayırı Türkiye'nin farklı illerinden 300 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Panayırın açılışında konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, panayırın yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Allar, panayırların ilçe ve köylerde yaşayanlar için çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin her yerinden gelen yüzlerce esnaf, alıcı ve satıcının da panayırı şenlik alanına çevirdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde panayırın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Gerede Kaymakamı Fatih Kaya ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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