ECZANE ÇALIŞANI O ANLARI ANLATTI

Bolu'da, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrası ile kurtaran eczane çalışanı Nihat Ünalan yaşananları anlattı. Ünalan, yanında çalıştığı eczacının ilk yardım tekniklerini öğretmesi sayesinde çocuğa müdahale ettiğini anlatarak, "Bugün öğle arasıydı. O arada dışarı hava almaya çıkıyordum. Küçük bir kardeşimiz geldi 5-6 yaşlarında. Hani yüzü kızarmış şekilde. 'Abi' gibi bir kelime etmeye çalışıyordu. Ben de 'Ne oldu?' dedim. Konuşamıyordu. Boğazında şeker varmış arkadaşın. Yüzü falan kıp kızarıktı. Ben durumu anladım. Hani eczacım da sağ olsun bizim patronumuz, ilk yardım tekniklerini öğretmişti bize. Ben de hemen bir manevrayla çocuğun ağzındaki şekeri çıkardım. Benim ilk defa böyle bir durum başıma geldi. Benim için onur verici bir davranış. Yani ilk yardım her alanda önemli. Hayat kurtaran bir durum oldu. Kardeşimizin boğulma riskini önledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı