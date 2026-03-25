Bolu-Yangın çıkan depoda zarar oluştu

BOLU'nun Mengen ilçesinde, inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında depo zarar gördü.

İlçe merkezindeki Pazarköy Caddesi'nde, saat 11.30 sıralarında, inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, depoda zarar oluştu.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı