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Bolu'da D-100'de iki otomobil Abant kavşağında çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Bolu'da D-100 kara yolunun Abant kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kaza nedeniyle D-100'ün Ankara yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden A.A. idaresindeki 06 FM 7950 plakalı otomobil ile otoyol bağlantısından çıkarak D-100 kara yoluna katılım sağlayan T.A. yönetimindeki 34 RA 9135 plakalı otomobil Abant kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.A ile 34 RA 9135 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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