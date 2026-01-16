Bolu'daki Çubuk Gölü buz tuttu
Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyi dondu. Kar kalınlığının 50 cm olduğu bölgede yetkililer, vatandaşları buz üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.
Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Kar kalınlığının 50 santimetre civarında olduğu tabiat parkında hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesiyle gölün yüzeyi dondu.
Yetkililer, vatandaşları buz üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel