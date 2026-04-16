Bolu'da cipin çarptığı yaya öldü
Bolu'da D-100 kara yolu üzerinde karşıya geçmeye çalışan 87 yaşındaki İsmail İ.'ye cip çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü, polis merkezine götürüldü.
D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden A.G. yönetimindeki 14 AG 620 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İ'ye (87) çarptı.
Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, durumun bildirilmesiyle bölgeye gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İsmail İ. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Zafer Göder