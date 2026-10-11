Haberler

Bolu'da Çıkınlar Yaylası'ndan giden cip uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Çıkınlar Yaylası'ndan giden cip uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Çıkınlar Yaylası'ndan kent merkezine giden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı, itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da uçuruma yuvarlanan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

Çıkınlar Yaylası'ndan kent merkezi istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 14 EY 907 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Z.Y., Z.K. ve F.K. yaralandı.

Yoldan geçen başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarılarak ambulansa taşındı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Merih Demiral'den saldırılara tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim

Merih'den terör saldırılarına tepki: Burası benim ikinci evim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik

Görenleri hayrete düşürdüler!
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Papa 14. Leo akciğer ameliyatı olacak: Doktorlar kitle tespit etti

Papa kanser mi? Vatikan açıklama yaptı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı

Yine puan aldılar! Acun'un takımı İngiltere'ye korku salıyor
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak

Bir kişiyi öldüren kaplan için son karar verildi

İki ölümcül iğneden sağ çıktı: İdam edilmek istenen kadın cezaevine döndü

İki ölümcül iğneden kurtuldu: Cezaevine geri döndü

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi