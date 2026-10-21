Bolu'da canlı tavuk yüklü kamyon virajda devrildi, 4 kişi yaralandı

Bolu'da canlı tavuk yüklü kamyon virajda devrildi, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da canlı tavuk yüklü kamyonun Emen köyü mevkisinde virajda devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı öldü, canlı olanlar toplandı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
BOLU'da canlı tavuk yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı da öldü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Emen köyü mevkisinde meydana geldi. Seben yönünden gelen H.A.'nın kontrolünü kaybettiği 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, rampa aşağı inerken virajda devrildi. Sürücü H.A. ile kamyondaki H.A., U.G. ve T.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada, kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı ise öldü, canlı olanlar ise toplandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.