Bolu'da çamura saplanan minibüstekiler sağ salim bulundu, hepsinde korku hakimdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da çamura saplanan minibüstekilerin yanına ilk ulaşanlardan Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Hakan Esen, araçtakilerin sağ salim bulunduğunu söyledi. Esen, herhangi bir sağlık sorunları ve hipotermi problemi olmadığını, ancak hepsinde korku hakim olduğunu belirtti.
KÖROĞLU ARAMA KURTARMA DERNEĞİ BAŞKANI: KORKU HAKİMDİ HEPSİNDE
Çamura saplanan minibüsün yanına ilk ulaşanlardan biri olan Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Hakan Esen, "Bu yolu takip ederken ileride yolun zor bir noktasında araçları kalmış ve o şekilde araç içerisinde beklerken sağ salim bulundular. Kendileri de gayet iyiydiler. Herhangi bir sağlık problemleri yoktu. Araç içerisinde oldukları için de hipotermi problemi falan da yoktu. Ama sonuç itibarıyla korkmuşlar. Yani bir korku hakimdi hepsinde" diye konuştu.
Oğuzhan EKE/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı