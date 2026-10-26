Bolu'da BOL TUR ve esnaf odası davasında 2'si tutuklu 16 sanığın yargılanması başladı

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Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR AŞ ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nda "ihaleye fesat karıştırma", "zimmet", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla açılan davada 2'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada heyet, BOL TUR AŞ ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası davalarının birleştirildiğini bildirdi.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve BOL TUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık Yıldız, "2024'teki 15 bin koli kuru gıda alımı ihalesi", "ramazan ayı gıda paket ihalesi", "hayır çarşısı kuru gıda erzak kolisi alım ihalesi", "sürücüsüz hizmet aracı kiralama ihalesi" ve "belediyeye ait işyerinin kiralanması ihalesi"ndeki suçlamalara karşı savunma yaptı.

Belediyeye ait bir iş yerinin devri sırasında 250 bin lira rüşvet aldığı iddiasını reddeden Yıldız, söz konusu paranın tadilat masrafları karşılığında alındığını savundu.

Yıldız, kuru gıda alım ihalesinde herhangi bir usulsüzlük yapmadığını aksine belediyeye kar sağladığını öne sürerek, şirketin kullandığı araçla ilgili suçlamaları da kabul etmediğini söyledi.

Sanık Mustafa Altındal bu dosyada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

"İhale usulsüzlüğü" dosyasıyla ilgili tutuksuz sanıkların beyanda bulunmasının ardından Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'ndaki "zimmet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla ilgili savunmalar alındı.

S.S. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da olan sanık Altındal, pazarcı esnafından bağış toplandığını ancak söz konusu paraları kişisel menfaati için kullanmadığını, odaya kayıtlı üyelerin kendi rızalarıyla bağış yaptığını ileri sürdü.

Toplanan bazı bağışlar için makbuz düzenlenmediğini ifade eden Altındal, paraların oda üyeleri için harcandığını, 508 bin lirayı zimmetine geçirmediğini savundu.

S.S. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sekreteri tutuksuz sanık D.M, ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Genel Sekreteri tutuksuz sanık R.Y. de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Dosyalar kapsamındaki mağdurların dinlenilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verildi.

BOL TUR AŞ dosyasındaki ceza istemleri

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yıldız hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 2 kez 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 kez 3 yıldan 7 yıla kadar, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 2 kez 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklu sanık Altındal için "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar ve "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, B.M, F.K. ve H.G'nin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar G.M, H.K, M.A, S.K, S.G, S.G. ve V.Y. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, O.Ö. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuluyor.

İddianamede, İ.Ç. için "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Esnaf odası dosyasında ceza istemleri

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mustafa Altındal hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla, "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek (kara para aklama)" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 40 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor.

Oda genel sekreteri R.Y. ve kooperatif sekreteri D.M. için "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er günden 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, D.M. için ayrıca "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talebinde bulunuluyor.

Kaynak: AA