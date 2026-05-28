Bayram Namazına Geç Kalana Su Cezası

Bolu'nun Osmanlı kasabası olarak bilinen Göynük ilçesinde nesillerdir sürdürülen "bayram namazına geç kalma" cezası geleneği, bu bayramda da yaşatıldı.

İlçeye bağlı Sarıcalar köyünde, her ramazan ve kurban bayramlarında geleneksel hale gelen etkinlikte gençler, namaz vaktini kaçıran arkadaşlarını evlerinden alarak omuzlarda taşıdı.

Tekbirler eşliğinde köy meydanındaki su oluğunun başına getirilen gençler, ayakkabıları çıkarıldıktan sonra kalabalık grup tarafından su dolu oluğa bırakıldı.

Soğuk suya düşen gençlerin yaşadığı şaşkınlık ve eğlenceli anlar, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Oluktan sırılsıklam çıkan gençler, daha sonra kendilerini ıslatan arkadaşlarıyla bayramlaşarak el sıkıştı. Çevrede toplanan mahalle sakinleri ise asırlık geleneğin devam etmesini alkışlarla destekledi.

Yaşanan eğlenceli anlar, köy sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.