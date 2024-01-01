Bolu'da Balkondan Düşen Kişi Yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonundan düşen bir kişi yaralandı. Alkol aldığı öne sürülen kişi, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralıya çevredekiler müdahale etti ve sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.
2. Etap TOKİ'de bulunan apartmanın ikinci katındaki dairesinde alkol aldığı öne sürülen M.Ç. (25), dengesini kaybetmesi sonucu balkondan beton zemine düştü.
Yaralanan M.Ç'ye çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç, ilk müdahale sonrası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.