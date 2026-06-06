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Önce babasını vurarak yaralı, ardından aynı tabancayla intihar etti

Önce babasını vurarak yaralı, ardından aynı tabancayla intihar etti
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Bolu'nun Seben ilçesinde babası Muhterem Yılmaz'ı tabancayla yaralayan Hüseyin Yılmaz, aynı silahla intihar etti. Baba hastaneye kaldırılırken, oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

BOLU'nun Seben ilçesinde babası Muhterem Yılmaz'ı (66) tabanca ile vurarak yaralayan Hüseyin Yılmaz (36), aynı silahla intihar etti.

Olay, Seben ilçesi Gerenözü köyünde meydana geldi. Hüseyin Yılmaz ile babası Muhterem Yılmaz arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Yılmaz, yanında taşıdığı tabancayla babasını vurarak yaraladı. Muhterem Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, namluyu bu kez kendine çeviren Hüseyin Yılmaz, tetiği çekerek tabancayı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hüseyin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Muhterem Yılmaz ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Hüseyin Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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