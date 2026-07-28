Gerede'de Apartman Çatısında Yangın Korkuttu
Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kitirler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında binanın çatı kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA