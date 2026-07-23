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Bolu'da akaryakıt istasyonundaki kavgada 2 kardeş tabancayla yaralandı

Bolu'da akaryakıt istasyonundaki kavgada 2 kardeş tabancayla yaralandı
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Bolu'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada, bir kişi tabancayla ağabey ve kardeşi bacaklarından yaraladı. Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada ağabey ile kardeşi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Dörtdivan mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen WU 3832P plakalı cipin sürücüsü A.T, yakıt aldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle 06 SB 468 plakalı otomobildeki iki kişiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.T, aracındaki tabancayla O.Y. ile kardeşi S.Y'yi bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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