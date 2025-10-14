Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti
Bolu'da bir adam, aynı apartmanda oturan ve aralarında husumet bulunan annesi ve kız kardeşini darbetti. Genç kızın, "Yardım edin" çığlıkları apartman sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansırken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.
Bolu'da Ufuk Ü., aynı apartmanda oturan ve aralarında husumet bulunan annesi ve kız kardeşini darbetti. Olay anı apartman sakinleri tarafından görüntülenirken, şüpheli Ufuk Ü. gözaltına alındı.
ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNE SALDIRDI
Olay, öğle saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ufuk Ü., iddiaya göre aynı apartmanda farklı dairelerde oturduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenilen annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile tartıştı. Aile arasında yaşanan tartışma sırasında Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşine saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Ufuk Ü.'nün ailesini darbettiği o anları apartman sakinleri cep telefonuyla görüntüledi. Ağabeyinin darbettiği genç kızın komşulardan 'Yardım edin' çığlıkları görüntülere yansıdı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailesine saldıran Ufuk Ü.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.