Haberler

Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aynı apartmanda yaşayan anne ve kız kardeşini darbetti
Haber Videosu

Bolu'da bir adam, aynı apartmanda oturan ve aralarında husumet bulunan annesi ve kız kardeşini darbetti. Genç kızın, "Yardım edin" çığlıkları apartman sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansırken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Bolu'da Ufuk Ü., aynı apartmanda oturan ve aralarında husumet bulunan annesi ve kız kardeşini darbetti. Olay anı apartman sakinleri tarafından görüntülenirken, şüpheli Ufuk Ü. gözaltına alındı.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNE SALDIRDI

Olay, öğle saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ufuk Ü., iddiaya göre aynı apartmanda farklı dairelerde oturduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenilen annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile tartıştı. Aile arasında yaşanan tartışma sırasında Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşine saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Ufuk Ü.'nün ailesini darbettiği o anları apartman sakinleri cep telefonuyla görüntüledi. Ağabeyinin darbettiği genç kızın komşulardan 'Yardım edin' çığlıkları görüntülere yansıdı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailesine saldıran Ufuk Ü.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonla video çekerken ölümden döndüler

Genç çift, kendi kabuslarını anbean kaydetti
İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti

İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.