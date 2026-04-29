Haberler

Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun "Aşçılar diyarı" Mengen ilçesinde bu yıl 6. düzenlenen Ulusal Aşçılık Kampı programı kapsamında "Trüf Mantarı Avı" yapıldı.

Türkiye'de aşçılık eğitimine ve bu alandaki mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla Aşçılık Okulu Mezunları Derneğinin (ASOMDER) öncülüğünde düzenlenen kampta "Doğanın İçinden Gölette Mantar ve Açık Pişirme" başlığıyla açık hava etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şirinyazı Göletinde düzenlenen etkinlikte trüf mantarının doğadaki keşif yolculuğu, aşçı adaylarına uygulamalı olarak gösterildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda özel eğitimli arama köpekleri gölet çevresindeki ağaçlık alanlarda trüf mantarı aradı.

Etkinlikte Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyenleri,doğada yetişen mantar türleri, zehirli ve yenilebilir mantarların ayırt edici özellikleriyle mantarların ekosistemdeki yeri hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda toplanan mantarlar, göl kenarında yakılan ateşte pişirildi.

"Osmanlı Sarayına Personel Seçimi ve Mengenli Aşçılar" konferansı düzenlendi

Kamp kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Kampüsünde "Osmanlı Sarayına Personel Seçimi ve Mengenli Aşçılar" konferansı düzenlendi.

Bilgin, Mengen'in köklü mutfak mirasına detaylarıyla değinerek, geleneğin rastlantısal olmadığını belirtti.

Bilgin, Mengenli aşçıların, Osmanlı'dan kalma usta-çırak ilişkisine dayalı son derece sistemli yapı geliştirdiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ahilik teşkilatıyla da yakından ilişkili olan bu yapıda, aşçılar yardımcılarını genellikle kendi çevrelerinden, güçlü referans sistemiyle seçtiler. Saraydaki sistem de tam olarak bu şekilde işliyordu. Mengen aşçılık geleneği aslında kapalı ve güvenilir bir ağ kurarak tekel benzeri bir yapı oluşturmuştur. Bu sıkı bağlar sayesinde Mengen aşçılık kültürü tarih boyunca çok sağlam bir zemine oturmuştur."

Kaynak: AA / Varol Varlık
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi

Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın

Korkulan oldu! Bu fotoğrafı paylaşıp tedirgin eden bir mesaj verdi
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Kral Charles, Trump'a 'çan' hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın

Dünyanın konuştuğu geceye damga vuran hediye
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı