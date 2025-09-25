Haberler

Bolu'da 5 Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 5 hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.