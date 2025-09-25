Bolu'da 5 Hükümlü Yakalandı
Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
İşlemleri tamamlanan 5 hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel