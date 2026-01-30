Bolu'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Bolu'da Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7,92 kilometre derinliğinde oluştu ve kent merkezinde hissedildi. Olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.
BOLU'da Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.38'de merkez üssü Bolu olan 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi. Deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel