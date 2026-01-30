Bolu'da 3.1 büyüklüğünde deprem

BOLU'da Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.38'de merkez üssü Bolu olan 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi. Deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.