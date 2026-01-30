Bolu'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Bolu'da meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre depremin derinliği 7.92 kilometre olarak ölçüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
BOLU'da Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.38'de merkez üssü Bolu olan 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi. Deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
