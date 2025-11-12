Haberler

Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi Haber Videosunu İzle
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düşen uçakta 20 askerin şehit olmasının ardından kentte 3 gün boyunca tüm eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu, belediye binası önündeki direklerdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

  • Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti.
  • Bolu'da tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi.
  • Bolu Belediyesi binalarındaki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen C-130 tipi asker kargo uçağının, Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınında düşüp 20 askerin şehit olmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte 3 gün boyunca tüm eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Özcan'ın talimatıyla Bolu Belediyesi ana bina ve belediyeye ait diğer binaların önündeki direklerdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

"HÜKÜMETİ BEKLEMEDEN MİLLİ YAS İLAN EDİYORUZ"

Başkan Özcan, yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim, dün öğle saatlerinde Azerbaycan'dan askerlerimizi götüren kargo uçağı şüpheli bir şekilde Gürcistan'da düştü. Maalesef 20 ocağa ateş düştü, 20 şehidimiz var. Şehitlerimizden Nihat İlgen de Bolulu bir kardeşimiz. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı olarak hükümeti beklemeksizin, Bolu'da 3 gün süreyle milli yas ilan ediyoruz ve Türk bayraklarını yarıya indiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs

Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.