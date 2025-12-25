Bolu Belediyesinin organik atık yönetimi projesi 700 bin avro hibe aldı

Bolu Belediyesinin organik atıkların gerçek zamanlı olarak izlenip, toplama süreçlerinin optimize edilerek bilimsel kompostlama yöntemleriyle işlenmesi aşamalarını içeren projesinin 700 bin avro hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Araştırma, Proje ve Koordinasyon Birimince hazırlanan "Bolu GreenCycle: Turning Waste into Resilient and Sustainable Futures" isimli projenin, Türkiye ve Avrupa Birliğince finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "AB-TR İklim Değişikliği Hibe Programı (AB-TR CCGP)" kapsamında 700 bin avro hibe almaya hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında sensör tabanlı akıllı konteynerler ile "EcoTrack" dijital izleme platformu kullanılarak organik atıkların gerçek zamanlı olarak izlenerek, toplama süreçlerinin optimize edileceği ve bilimsel kompostlama yöntemleriyle işleneceği belirtildi.

Pilot uygulamanın, Düzce Üniversitesi'nin akademik ve teknik desteğiyle yürütüleceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projenin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve kentsel atık yönetiminde verimliliğin artırılmasına doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor. Pilot uygulama sonucunda elde edilecek kompost ve toprak iyileştirici ürünler, park, yeşil alan, refüj ve diğer kamusal peyzaj alanlarında kullanılacak. Böylece organik atıkların yerinde değerlendirilmesiyle depolamaya giden atık miktarı azaltılacak, sera gazı emisyonlarında somut düşüş sağlanarak kentin iklim dayanıklılığı güçlendirilecek."

Açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Destek Hizmetleri Müdürü Selami Cebeci ve Araştırma, Proje ve Koordinasyon Birimi teknik personelinin katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 700 bin avroluk hibe programı sözleşmesinin imzalandığı aktarıldı.