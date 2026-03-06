Haberler

Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın yerine başkanvekili seçildi

Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın yerine başkanvekili seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan, 19 oyla başkanvekili olarak seçildi. Tanju Özcan ise 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklandı.

BOLU Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan, başkanvekili olarak seçildi.

Bolu Belediyesi'nden Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız 4 ay süreyle ev hapsi verildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

OYLAMA 3 TUR SÜRDÜ

Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde seçim yapıldı. CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken; AK Parti, Hüseyin Nadi Okur'u aday gösterdi. 3 tur süren oylamanın ardından Mehmet Tuna Özcan, 19 oyla Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. Hüseyin Nadi Okur ise 10 oy aldı.

'EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Tuna Özcan, "Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler