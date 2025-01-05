Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere ilişki politikalarının hukuksuz olduğunu itiraf etmişti.

"ŞU AN BOLU'DA BİR TANE ARAPÇA TABELA YOK"

Tanju Özcan "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.

"SULARINA 10 KAT ZAM YAPTIM"

İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Sonra baktım yeterince gidiş yok. Kendim hukukçuyum; nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemesine giderse döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden de döndü zaten" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Özcan'ın sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün konuyla ilgili gelişmeyi X hesabından duyurdu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bakan Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.