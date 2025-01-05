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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Özcan katıldığı bir programda "Suriyelilerin ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim, baktım yargıya gitmiyorlar sularına 10 kat zam yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilere ilişki politikalarının hukuksuz olduğunu itiraf etmişti.

"ŞU AN BOLU'DA BİR TANE ARAPÇA TABELA YOK"

Tanju Özcan "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. Tabi o zamanki güçle, dalgayla dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok.

"SULARINA 10 KAT ZAM YAPTIM"

İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu. Sonra baktım yeterince gidiş yok. Kendim hukukçuyum; nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemesine giderse döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden de döndü zaten" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Özcan'ın sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün konuyla ilgili gelişmeyi X hesabından duyurdu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bakan Tunç "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (109)

Haber YorumlarıMutlu Can:

Yanlış birsey mi demiş? Buna soruşturma başlatan yalakalar kimse asıl onlar soruşturma geçirmeli.

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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

seninleyiz tanju özcan

Yorum Beğen557
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Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

seninleyiz başkanım

Yorum Beğen491
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Haber Yorumlarıumut mergen:

GERÇEK TÜRK MILLIYETÇISI İŞTE ADAMSIN

Yorum Beğen464
Yorum Beğenme258
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Haber YorumlarıVolkan Çolak:

bu Tayyip tam bir oc

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme345
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Haber YorumlarıMehmet Uçar:

demli belediyelere kayyum atayip geri çekerler milliyetçi başkana soruşturma sonrada diktatör yok derler

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Yorum Beğenme175
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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Savaş bitti begenmeyen defolsun suriyeye ülkesine. Suriye cumhurbaskani da dahil

Yorum Beğen291
Yorum Beğenme148
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Haber YorumlarıHaydar senkal:

Adamın billurların heykelini yapsak beton yetmez. Adam adam

Yorum Beğen258
Yorum Beğenme152
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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Tanju özcanın bence halk arkasındadır soruştrmayı açanlar bence soruşturma açılması gerekenlere soruştrma açsın

Yorum Beğen235
Yorum Beğenme125
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Ee bastakilerde sisiye Esad a neler söylediler...Netanyahu'ya neler söylediler..Suriyelilerin ne ayrıcalığı var..

Yorum Beğen227
Yorum Beğenme104
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