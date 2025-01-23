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Bolu Başsavcısı ve Heyet, Kartalkaya'daki Yangınla İlgili İncelemede Bulundu

Bolu Başsavcısı ve Heyet, Kartalkaya'daki Yangınla İlgili İncelemede Bulundu
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Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın sonrası yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Heyete Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve kaymakamlar da eşlik etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve Ankara'dan gelen beraberindeki heyet, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıkan otelde incelemelerde bulundu.

Başsavcı Cansever ve beraberindeki heyet, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in bulunduğu alana geldi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı alandan otele giriş yapan heyet, bir süre burada inceleme yaptı.

Heyete, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk ve Seben Kaymakamı Mustafa Şeker eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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