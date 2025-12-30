Haberler

Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta 129 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toplam 129 köy yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent geleninde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 89 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresinden 124 personel ve 67 araçla karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da da kar nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 3, Ulus ilçesinde 20 olmak üzere 23 köye ulaşılamıyor.

Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Sorumluluk sahasında 18 iş makinesi ve 39 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açma çalışması yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar nedeniyle Merkez'de 2, Kozlu'da 2, Devrek'te 4 ve Karadeniz Ereğli'de 9 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
