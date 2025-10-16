Haberler

Bolu Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu Başladı

Bolu Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum, şehrin tarihi ve kültürel mirasını ele alıyor. Müzik dinletileri, halk oyunları ve çeşitli söyleşilerin yer aldığı etkinlik 19 Ekim'de sona erecek.

Bolu Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu başladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Bolu Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezince 2018'den beri düzenlenen ve şehrin tarihi, kültürel, doğal ve el sanatları mirasını ele alan sempozyumun açılış töreni gerçekleştirildi.

BAİBÜ Gölköy Yerleşkesinde bulunan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Abdulaziz Aydın, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sempozyumda müzik dinletileri, halk oyunları ve belgesel gösterimi, Bolu'nun kültürü, tarihi ve sosyal yaşamıyla ilgili söyleşi, fotoğraf sergisi ve atölyeler gerçekleşecek.

Ayrıca ilçelerde sosyal yaşamın nasıl olduğunun aktarılması amacıyla açılan stantlarda, yöresel kıyafetler, kullanılan mutfak ve tarım aletleri ile çeşitli hatıra eşyaları sergileniyor.

Sempozyumun ilk gününde, "Antik Çağ'dan Bizans'a şehirleşmenin izleri", "Geleneksel oyunlar ve kültürel belleğin aktarımı", "Bolu'nun markalaşma süreci", "Bolu'da dini miras, gelenek ve yerel inanç pratikleri", "Bolu'nun dilsel mirası: Ağızlar, şiveler ve kutlamalar" gibi söyleşiler gerçekleşecek.

Program kapsamında TV ve belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, Bolulu milli sporcular, aşçılar, yerel girişimciler ve iş insanları da davetlilerle bir araya gelecek.

Sempozyum, 19 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Rusya: İki ülke TürkAkım'a sabotaj yapabilir

İstihbarat başkanından sabotaj iddiası: 2 ülke TürkAkım'a saldıracak
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.