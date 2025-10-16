Bolu Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu başladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Bolu Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezince 2018'den beri düzenlenen ve şehrin tarihi, kültürel, doğal ve el sanatları mirasını ele alan sempozyumun açılış töreni gerçekleştirildi.

BAİBÜ Gölköy Yerleşkesinde bulunan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Abdulaziz Aydın, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sempozyumda müzik dinletileri, halk oyunları ve belgesel gösterimi, Bolu'nun kültürü, tarihi ve sosyal yaşamıyla ilgili söyleşi, fotoğraf sergisi ve atölyeler gerçekleşecek.

Ayrıca ilçelerde sosyal yaşamın nasıl olduğunun aktarılması amacıyla açılan stantlarda, yöresel kıyafetler, kullanılan mutfak ve tarım aletleri ile çeşitli hatıra eşyaları sergileniyor.

Sempozyumun ilk gününde, "Antik Çağ'dan Bizans'a şehirleşmenin izleri", "Geleneksel oyunlar ve kültürel belleğin aktarımı", "Bolu'nun markalaşma süreci", "Bolu'da dini miras, gelenek ve yerel inanç pratikleri", "Bolu'nun dilsel mirası: Ağızlar, şiveler ve kutlamalar" gibi söyleşiler gerçekleşecek.

Program kapsamında TV ve belgesel yapımcısı Serdar Kılıç, Bolulu milli sporcular, aşçılar, yerel girişimciler ve iş insanları da davetlilerle bir araya gelecek.

Sempozyum, 19 Ekim'de sona erecek.