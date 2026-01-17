Haberler

BAİBÜ "6. Ulusal Aşçılık Kampı"nın proje ortağı oldu

BAİBÜ '6. Ulusal Aşçılık Kampı'nın proje ortağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Aşçılık Okulu Mezunları Derneği’nin düzenlediği '6. Ulusal Aşçılık Kampı'na resmi ortak oldu. Kamp, 26 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Mengen'de gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinden 80'den fazla üniversiteden aşçılık öğrencileri ve akademisyenler bir araya gelecek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) "6. Ulusal Aşçılık Kampı"nın proje ortağı oldu.

Aşçılık Okulu Mezunları Derneğinden (ASOMDER) yapılan açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu üyeleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit'i ziyaret ederek, Mengen'de 26 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "6. Ulusal Aşçılık Kampı" hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, BAİBÜ'nin projeye resmi ortak olması konusunda görüş birliğine varıldı.

BAİBÜ Rektörü Yiğit ile yapılan görüşmede, Mengen'in aşçılık kimliğinin korunarak geleceğe aktarılması, gençlerin mesleki gelişimine katkı sunulması ve gastronomi alanında sürdürülebilir eğitim modeli oluşturulması yönünde ortak hedeflerin vurgulandı.

Kamp kapsamında, Türkiye genelinde 80'den fazla üniversitenin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ile akademisyenler Mengen'de bir araya getirilecek. Kamp süresince uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları ve akademik paylaşımlar yapılacak.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de daldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

Kulüp yasta! Efsane başkan hayatını kaybetti