Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda Zincirleme Trafik Kazası
Bolu Abant Gölü Milli Parkı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.
Bolu Abant Gölü Milli Parkı kara yolunda 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Milli Park istikametine ilerleyen M.E. yönetimindeki 34 GHZ 94 plakalı, E.Y. idaresindeki 35 AUD 718 plakalı ve O.K. kontrolündeki 14 ABV 813 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel